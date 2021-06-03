شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب الصيني غير متحمس لإنجاب الطفل الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يُبدي الكثير من الشباب الصينيين حماسة لإنجاب ثلاثة أطفال على الرغم من سماح السلطات بذلك؛ سعياً منها إلى مواجهة شيخوخة السكان؛ إذ يفتقر الكثير منهم إلى الإمكانات المالية اللازمة لإعالتهم، أو إلى الوقت؛ بسبب انشغالهم بعملهم أو حتى يفضل بعضهم البقاء من دون أولاد.

واعتباراً من سبعينات القرن العشرين، فُرضت سياسة تحديد النسل ـ على مدى عقود ـ على الأزواج الصينيين؛ للاكتفاء بإنجاب طفل واحد، مع بعض الاستثناءات لأفراد الأقليات الإثنية وسكان الأرياف.

لكن لمواجهة ازدياد معدلات شيخوخة السكان، بدأت القيود تُرفع تدريجياً. وبات الحزب الشيوعي الحاكم يسمح منذ الاثنين الماضي، للأزواج، بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، بعد أسابيع من نتائج مقلقة خلص إليها أحدث مسح سكاني تُجريه الصين كل عقد.

ولكثير من مواطني الصين، تبدو فكرة إنجاب طفل أو حتى الزواج، ضرباً من الخيال؛ إذ تفرض الحياة المعاصرة عليهم تمضية ساعات طويلة في العمل أو التنقل وسط غلاء كبير في أسعار السكن ومستلزمات تربية الأطفال.

وتكمن المشكلة في أن سياسة الطفل الواحد عوّدت الأهل الصينيين على تكريس وقتهم بالكامل لولدهم مع التفرغ لتعليمه ونشاطاته المختلفة؛ بغية مساعدته على توفير فرص النجاح منذ الصغر.