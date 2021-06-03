شكرا لقرائتكم خبر عن مغير الخييلي يطلع على جودة خدمات «تنمية المجتمع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اطلع الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على جودة الخدمات والبرامج المقدمة والخطط المستقبلية للمستفيدين والمشاريع المنجزة التي تم تحقيقها في الجهات التابعة للدائرة؛ حيث التقى بالمستفيدين وناقش معهم سبل تطوير هذه الخدمات ومدى رضاهم عن جودتها مستمعاً إلى ملاحظاتهم بشكل مباشر من الميدان؛ لضمان تحسينها بشكل مستمر مع تطوير آليات العمل والمبادرات؛ لدعم منظومة القطاع الاجتماعي.

زار الخييلي، كل على حدة، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»؛ وذلك ضمن مبادرة «قادة في الميدان» والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين القيادات والمستفيدين من الخدمات، ورافقه خلالها المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضية، وكان في استقبالهم سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وسارة شهيل المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وعبد الله حميد العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.