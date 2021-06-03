شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية» تستعرض مشروع «حملة الأضاحي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية خلال اجتماعه، أمس الأول، بمقر الجمعية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، مشروع حملة الأضاحي التي يتم الاستعداد لها حالياً.

كما بحث الاجتماع نتائج الحملة الرمضانية ومؤشرات نجاحها، حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو مليون و500 شخص، وتطرق إلى الآلية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، لاستكمال مشاريع البناء خلال المرحلة المقبلة.

ورفع الحضور أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام، والتي كان لها كبير الأثر في النهوض بمسيرة العمل الخيري في الإمارة.

حضر الاجتماع الأعضاء محمد راشد بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد غانم مطر السويدي، وصالح محمد سعيد القابض الطنيجي، ود. يعقوب علي سعيد خلف النقبي. (وام)