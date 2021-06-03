شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للصحة» يخصص 9 عيادات للإقلاع عن التدخين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد الدكتور جمال المطوع النقبي، مدير إدارة صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، رئيس فريق عمل تطبيق قانون مكافحة التبغ في إمارة أبوظبي، أنه تم إنشاء وتخصيص 9 عيادات في إمارة أبوظبي لمساعدة أفراد المجتمع على الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 16 عيادة تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتعزيز صحة المجتمع للوقاية من الأمراض المعدية عن طريق المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وقال النقبي إنه تم تدريب الأطباء والعاملين في تلك العيادات على أعلى مستويات من المهارة والكفاءة في تقديم المساعدة والدعم اللازم للمدخنين من أجل الإقلاع عن التدخين.