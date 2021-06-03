شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للحد من الكتابة على الجدران بدبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: محمد الوسيلة

كشف طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، عن إطلاق البلدية حملتها الخاصة للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران من أجل إزالة الكلمات التي تشوه المظهر العام، ضمن جهود البلدية المستمرة للحفاظ على طابع المدينة الحضاري وكافة مرافقها.

وأشار إلى أن الحملة تنفذها البلدية بالتعاون مع مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالإمارة، ومركز شرطة دبا الحصن الشامل، وتستهدف جميع الشوارع والمرافق والممتلكات العامة والخاصة في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز المدينة الفاضلة، من أجل الحفاظ على طابع المدينة الجمالي والحضاري.

وأكد أن البلدية حريصة على التصدي لظاهرة الكتابة على الجدران والتخلص منها نهائياً، مشيداً بمشاركة العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية في إنجاح الحملة، حتى تنعم مدينة دبا الحصن وجميع مرافقها بأجمل صورة أمام سكانها وزوارها.

من جانبه، أشاد سليمان محمد جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، بالحملة مؤكداً أهميتها في توعية وتثقيف الأفراد بمختلف فئاتهم بخطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية، والوقوف على أسبابها ووضع الحلول المقترحة للتصدي لها، بهدف الحفاظ على المدينة خالية من التشويه.

وبدوره أوضح المقدم عبد الله راشد الكابوري مدير شرطة دبا الحصن الشامل، أن ظاهرة الكتابة على الجدران سيئة يجب محاربتها والقضاء عليها بكافة الوسائل والطرق الممكنة.