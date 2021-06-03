شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال للمشاريع» تدعو لتبني الشركات للعمل الخيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع إلى إنشاء شبكة خليجية مؤسسية للأعمال الخيرية، تحث جميع الشركات على الاستفادة من قدرة العطاء الاستراتيجي المؤسسي على إحداث التغيير خدمة للمجتمعات، خاصة أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة والعالم تؤدي دوراً قيادياً في التعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة.

جاء ذلك خلال قمة إعادة تعيين الوظائف التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضياً، أمس الأربعاء، لمناقشة عدة محاور هي النمو الاقتصادي والتعافي والتحول والعمل والأجور وخلق فرص العمل والتعليم والمهارات والتعلم والتنوع والإنصاف والإدماج والعدالة الاجتماعية.

وقال بدر جعفر الذي أسس مركز العمل الخيري الاستراتيجي في جامعة كامبريدج في جلسة خلال القمة بعنوان «رؤية جديدة لقيادة الأعمال من أجل العدالة الاجتماعية».. «إضافة إلى التداعيات المدوية التي خلفتها الجائحة، أتاحت هذه الأزمة العالمية للكثيرين الفرصة لإعادة النظر في الدور الاجتماعي الجوهري الذي يؤديه قطاع الأعمال في الظرف الراهن، بل وبينت أنه في هذه الأوضاع لا يسع الأعمال سوى أن تقود مساعي التصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية».

وأضاف: «ليس هذا مجرد واجب أخلاقي بحت، بل هو تجاري أيضاً، يخلق بين تحقيق النجاح الاقتصادي طويل الأجل والتأثير المجتمعي الإيجابي رابطاً وثيقاً غير منفصم». (وام)