شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتراك في «حصنتك» إلزامي للمنازل الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أكد العميد محمد عبد الله النعيمي، مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني أن وزارة الداخلية، ممثلة في مركز الابتكار تعمل على النظر في ابتكارات جديدة لدعم جهود مواجهة الحرائق، مشيراً إلى التواصل مع شركات صينية وروسية لاستخدام «الدرون» في مواجهة الحرائق.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «اسأل الداخلية» في لقاء مباشر عقد مساء الثلاثاء الماضي عبر منصات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن النظام الذكي للإنذار المبكر «حصنتك للمنازل» والذي أشار خلاله إلى أن الإمارات الثانية عالمياً في انخفاض معدل الوفيات نتيجة الحرائق وأنها الأولى عالمياً منذ عدة سنوات في انخفاض عدد حوادث الحرائق، لافتاً إلى انخفاض الوفيات نتيجة لحوادث الحرائق من 0.28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2018 إلى 0.14 في عام 2019، وصولاً إلى 0.14 خلال العام الماضي.

وفيات الحرائق

وقال: إحصائيات النصف الأول من العام الجاري تشهد مواصلة في انخفاض معدل الوفيات نتيجة الحرائق في الإمارات، وعالمياً أكثر من 60% من الحرائق تكون حوادث في المنازل لافتاً إلى عدد حالات الوفاة التي سجلتها الإمارات خلال عام 2018 نتيجة حرائق بلغ 34 حالة من بينهم 32 حالة وفاة نتيجة لحرائق في المنازل، فيما بلغ عدد حوادث حرائق المنازل في العام ذاته 1700 حادث من أصل حوالي 2000 حادث حريق.

وأضاف: تركيب النظام الذكي للإنذار المبكر إلزامياً للمنازل الجديدة وبدأ تطبيق ذلك بدءاً من 3 يناير 2021 من العام الجاري، ففي مخططات البلدية يكون مخطط الإنذار المبكر ضمن مخططات البناء المقدمة للبلدية، أما المنازل القائمة فمنحها مجلس الوزراء مهلة 3 سنوات لتركيب النظام.

وتابع: يبلغ عدد المشتركين في النظام الذكي للإنذار المبكر «حصنتك للمنازل» حالياً 26 ألفاً و65 منزلاً واستجبنا إلى 169 بلاغاً حقيقياً وصفر وفيات وصفر إصابات، ونسعى لتركيبه على مستوى الدولة، وحالياً تم تركيب النظام ل 7 آلاف منزل من منازل كبار المواطنين، و6 آلاف منزل من أصحاب الهمم، وما يزيد على 2000 منزل من العاجزين طبياً.

وأكد أن الحكومة تكفلت بالفئة المستهدفة من غير القادرين على تحمل تكاليف التركيب بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع حيث تم تركيب النظام إلى 10 آلاف و800 منزل من منازل المستحقين التابعين لوزارة تنمية المجتمع، وأن تركيبه مجاني للمسجلين لديها.

وحول المخالفات التي يرصدها النظام أكد النعيمي أن المخالفات قد تكون لعدم صيانة النظام أو عدم الرد على الهاتف حينما يتصل الدفاع المدني للتأكد من نشوب حريق، وفي حال تسجيل مخالفة لعدم الرد على الهاتف وكان صاحب المنزل خارج الدولة على سبيل المثال فيمكنه التقدم بشكوى في هذا الشأن.