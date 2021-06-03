شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: الرئيس السيسى تصدى للأطماع الخارجية فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى للأطماع الخارجية في الوطن العربي، موضحا أن البرلمان العربى يضم دولا تقدم خدمات جليلة للوطن العربى والأمة العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربى، خلال برنامج يحدث في مصر، أن الرئيس السيسى على رأس من قدموا خدمات جليلة للأمة العربية في أحلك ظروف المنطقة العربية، وله دور كبير للغاية في نشر الأمن والاستقرار في كثير من الدول العربية.

وأوضح رئيس البرلمان العربى، أن الرئيس السيسى تصدى للمطامع الخارجية وحمى مقدرات الدول العربية وتصدى للتدخلات الخارجية في الشأن العربى، كما أن الرئيس السيسي له مواقف كثيرة لدعم الأمة العربية، كما أنه استطاع أن يحدث ازدهارا وتحديثا في جمهورية مصر العربية التي سيكون لها تأثير كبير في نهضة الأمة، ودشن مشروعات قومية وتحديث للبنية التحتية وطرح كثيرا من المبادرات وكذلك تطوير الاقتصاد المصرى.

وأشار رئيس البرلمان العربى، إلى أن الرئيس السيسى لديه إخلاصا وتفانيا لكل الأمة العربية، وهذا اتضح في المشكلة الفلسطينية والاعتداء الإسرائيلى على الفلسطينيين، بجانب دعمه للأخوة الليبيين والمصالحة الفلسطينية وأمن الخليج، حيث أدار كل هذه الملفات باقتدار.