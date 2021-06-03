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اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة شركة السكر والصناعات التكاملية

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى البرلمان، تطوير ورفع كفاءة شركة السكر والصناعات التكاملية.

 

وفى السطور التالية نستعرض تفصيلا خطة الحكومة في إطار رفع كفاءة شركة السكر:


1- إنشاء مخزن للسكر الخام الصب بمصنع التكرير توفيرا لتكلفة مواد التعبئة ومصاريف نقل السكر الخام وتقليل فاقد التداول.
2- تعديل مرجل حرق النخاع بمصنع قوص ومصنع إدفو ليعمل بالیاجاس الزائد عن احتياجات شركات صناعة الورق والفيبربورد.
3- الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لبعض خطوط الإنتاج بمصانع نجع حمادى وأرمنت وإدفو للحفاظ على الطاقات الإنتاجية الحالية .


وتأتى هذه الخطة فى إطار مساعى الحكومة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي لقطاع التموين، حيث توفير الأمن الغذائي من جانب، فضلا عن تطوير دعم السلع الاساسية وضبط الأسواق وحماية المستهلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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