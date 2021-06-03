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آخر أخبار التعليم| استكمال امتحانات الإعدادية بالقاهرة.. تصريحات جديدة لطارق شوقي عن الثانوية العامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضا المعلمين.

و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم ، والتي جاءت كالتالي:

مدير تعليم السويس يتابع امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية
رئيس قطاع التعليم العام تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة
هل تعلن التعليم جدول الثانوية العامة اليوم؟ طارق شوقي يجيب
بلاش تكرار أسئلة من النوع ده.. شوقي: إعلان موعد امتحانات الثانوية
ما موقف الطالب المصاب بـ "" أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية؟

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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