محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بالجمالية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة عامل متهم بضرب مواطن بسبب خلافات بينهما في الجمالية.

وكشف أمر إحالة المتهم أنه بدائرة قسم الجمالية ضرب عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي ضربه لخلافات بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه بسلاحين أبيضين "شومة وكزلك"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض وأداة شومة.

وتضمنت شهادة المجني عليه أنه على أثر خلافات بينه وبين المتهم قام الأخير بالتعدي عليه بالمساعد الأيمن مستخدما في ذلك سلاحين أبيضين كذلك وشومة، مما أحدث إصابته التي خلفت عاهة مستديمة قاصدا من ذلك إحداث إصابته.