التنفيذ بتوجيهات رئاسية.. محافظ البحيرة: "حياة كريمة" من أفكار شباب البرنامج الرئاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة جاءت كفكرة من أفكار شباب البرنامج الرئاسي، الذين يمدونا دائمًا بالأفكار الجديدة، وتم تنفيذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وكمرحلة أولى في بعض قرى محافظة البحيرة، وتمت بنجاح؛ إذ بدأنا في المرحلة الثانية، وتضم 6 قرى جديدة.

ووجه آمنة، في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه محافظة البحيرة وجهوده الكبيرة لدعم المشروعات بالمحافظة.

وتابع محافظ البحيرة بأن محافظة البحيرة لا تخالف القوانين، ولا نهدم منازل، بل نعمل في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة لنا، ونتصدى للمخالفين والمباني التي تُقام على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ حيث إن دورنا هو الحفاظ على أملاك الدولة.

وأكد آمنة: لدينا تعليمات رئاسية بمساعدة المواطن، ونحن نحاول مساعدة المواطنين بقدر المستطاع، ففي محافظة البحيرة نعمل للصالح العام وصالح المواطن، لافتًا إلى أن التعدي على أراضي الدولة أمر مرفوض، ولدينا 7 ملايين مواطن في المحافظة، ونعمل جميعًا من أجل خدمتهم.

وتناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق إلى المواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة، بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.