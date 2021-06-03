العراق.. مقتل 8 «داعشيين» بعملية مشتركة للتحالف والبيشمركة في كركوك

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

قتل 8 من مسلحي تنظيم «داعش» أمس، في هجوم مشترك للتحالف الدولي وقوات البيشمركة الكردية جنوبي كركوك.

وذكرت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان: أن «قوات البيشمركة والقوات الفرنسية التابعة للتحالف الدولي ضد داعش شنت عملية مشتركة حيث تمكنت بمساعدة طائرات التحالف الدولي في منطقتي زنانة وداوا جنوبي كركوك من قتل 8 مسلحين من التنظيم الإرهابي وتدمير بعض معاقلهم».

وجاءت العملية المشتركة بعد أن صعدت «داعش» من هجماتها في المناطق الشاسعة التي كانت تحت سيطرة البيشمركة قبل عام 2017 وخصوصاً تلك التي تقع حالياً بين القوات العراقية والقوات الكردية.

إلى ذلك، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق من ضبط كدس للعتاد في الأنبار عائد لما يسمى «ولاية الجنوب» في تنظيم «داعش».

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أمس، أن «مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية يحتوي قذائف هاون وقذائف مقاومة طائرات وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة أحادية». وأضافت الخلية أنه «تم العثور على الكدس في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة، وحسب المعلومات المتوفرة أن المواد المضبوطة عائدة إلى ما يسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الإرهابية».

وأعلن العراق النصر على «داعش» عام 2017 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات وحظيت بدعم من التحالف الدولي وبرغم ذلك ما يزال التنظيم يشن هجمات خارج المدن الرئيسة.