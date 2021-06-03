إجراءات جديدة لـ «المركزي اليمني» لمواجهة انهيار العملة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن، حزمة تدابير عاجلة بهدف منع المضاربة في سعر الصرف والحفاظ على قيمة العملة المحلية من التدهور الكبير.

ووجه البنك المركزي تعميماً إلى كل شركات الصرافة العاملة في البلاد، طالبها بعدم الاحتفاظ بالعملات الأجنبية والقيام ببيع فائض العملة الأجنبية لديها بشكل يومي وبحد أقصى صباح اليوم التالي من دون تأخير. وطالب البنك المركزي في التعميم منشآت الصرافة الفردية ببيع فائض العملة الأجنبية لديها إلى شركات الصرافة التضامنية ومنع بيع العملات الصعبة بين المنشآت الفردية. وحث التعميم شركات الصرافة بتغطية احتياجات العملاء من العملة الصعبة حسب المتوفر لديها، مع القيام بإجراءات العناية الواجبة واستيفاء كل البيانات والمعلومات والمرفقات المستندية اللازمة.

وشدد البنك على شركات الصرافة بالالتزام بالسعر السائد في السوق وتجنب عمليات المضاربة في أسعار الصرف، مؤكداً على أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التي قد تصل إلى حد إلغاء التصاريح الممنوحة، ضد المخالفين.