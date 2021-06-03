12 قتيلاً بانفجارين استهدفا حافلتين في كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قال مسؤولو أمن في أفغانستان أمس، إن انفجارين منفصلين استهدفا حافلتي نقل عام في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل 12 مدنياً على الأقل.

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات من هذا النوع في الأسابيع الماضية مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وذكر المسؤولون، أن الانفجارين وقعا مساء أمس الأول، في الأنحاء الغربية من العاصمة.

وقال فردوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول، إن الحافلتين كانتا تقلان ركاباً عندما وقع الانفجاران وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 12 وإصابة 10، وأضاف أن الشرطة بدأت تحقيقاً.

واستهدفت تفجيرات بقنابل على جانب الطريق وقنابل صغيرة تُثبت في السيارات وغيرها من الهجمات أفراداً في قوات الأمن وقضاة ومسؤولين حكوميين ونشطاء في المجتمع المدني وصحفيين في الأشهر القليلة الماضية في أفغانستان.