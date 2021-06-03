قتلى وجرحى من «الحوثيين» في الحديدة ومأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تجددت الاشتباكات العنيفة جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن، عقب رصد تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من جهة «زبيد» صوب منطقة «الجبلية» الساحلية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأنه تم رصد تعزيزات للميليشيات الإرهابية عبر خط «زبيد» حاولت الانتشار بين المزارع شرق منطقة «الجبلية» التابعة لمديرية «التحيتا».

وأضاف أن «الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس اشتبكت مع عناصر الميليشيات بالأسلحة المتوسطة، فضلاً عن قصف مدفعي مركز حقق إصابات مباشرة في صفوفها»،

مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وإحباط محاولة الانتشار، والتي جاءت بعد 48 ساعة من فشل محاولة مماثلة في ذات المنطقة.

وفي السياق ذاته، دارت اشتباكات مماثلة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة، عندما حاولت الميليشيات استحداث تحصينات قرب خطوط التماس خلف معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين، بالتزامن مع محاولات مماثلة شمال شرق كيلو 16. إلى ذلك، قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش اليمني في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.

واستهدف الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة «مراد».

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهة «المشجح» وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.