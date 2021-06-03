إسرائيل.. يائير لابيد ينجح في تشكيل الحكومة للإطاحة بنتنياهو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن زعيم المعارضة يائيير لابيد نجح في تشكيل الحكومة، وذلك يعني الإطاحة بـ”بنيامين نتنياهو” ، والذي بقي طوال الـ 16 سنة الماضية خلال تعاقبه على رئاسة الحكومة الإسرائيلي

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن زعيم المعارضة لابيد نجح بتشكيل ائتلاف للإطاحة ببنيامين نتنياهو.

من جهتها، أعلنت قناة ”كان“ العبرية أنه، ولأول مرة، وافق حزب عربي على أن يكون جزءًا من الائتلاف الحكومي، حيث وقّع منصور عباس على اتفاق يسمح لـ“يائير لابيد“ بإبلاغ الرئيس عن قدرته على تشكيل الحكومة.

ونقلت قناة ”كان“ الإسرائيلية عن منصور عباس قوله بعد توقيع اتفاق الائتلاف: إن ”القرار كان صعبًا وهي المرة الأولى التي يتشارك فيها حزب عربي لتشكيل الحكومة“.

وسينتهي التفويض الممنوح لزعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد، لتشكيل الحكومة الاسرائيلية المقبلة، مع انتهاء ساعات هذه الليلة.

وحصل لابيد على تفويض من حزب ”أزرق أبيض“ بتشكيل الحكومة، وكذلك من زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينت، بالموافقة على التناوب على الحكومة الاسرائيلية، رغم خلافات حول لجنة القضاء.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن مفاوضات ماراثونية تُجرى في محاولة للتغلب على الخلافات الآخيرة، بهدف الإعلان عن نجاح الجهود لتشكيل حكومة التغيير برئاسة تناوبية بين بينت ولابيد.