إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.. وتزعم تعرضها لـ’’حرب الهرم الأسود‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى".

كما أوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه "مقلق".

وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أخيرا بناء سدود جديدة، أجاب مفتي بأنه "طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد".

وتابع: "المحادثات مع دول حوض النيل حول قضية سد النهضة مستمرة.. إثيوبيا تستخدم مواردها الطبيعية، ولن تضر بهم".

حرب الهرم الأسود

من ناحية أخرى، زعمت السلطات الإثيوبية، تمكنها من التصدي لمحاولات هجوم إلكتروني، متعلق بعملية الملء الثاني لسد النهضة، استهدف 37 ألف جهاز كمبيوتر.

وقالت وكالة شبكة أمن المعلومات الإثيوبية، إنها رصدت محاولات هجوم إلكتروني لنحو 37 ألف جهاز كمبيوتر في إثيوبيا، فيما يتعلق بملء المرحلة الثانية لسد النهضة.

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب، أن مجموعة هاكر تسمى «مجموعة الحصان السيبراني»، كانت تحاول تنفيذ هجوم إلكتروني على مواقع والويب المختلفة لنحو 37 ألف جاهز كمبيوتر في إثيوبيا، من خلال إطلاق فيروس كمبيوتر جديد يعرف بحرب الهرم الأسود.