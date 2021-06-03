البلاد ستشهد دماء هائلة.. تسريب صوتي لرئيس وزراء إثيوبيا يثير الجدل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، باللغة الأمهرية المحلية ومترجم إلى اللغة العربية، مؤكدا خلاله أن بلاده ستشهد دماء هائلة في حال رحيله عن السلطة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن رئيس وزراء إثيوبيا، مستعد للتضحية بالشعوب حتى لو كان شعب إثيوبيا نفسه.

وأضاف الإعلامي، أن آبي أحمد أكد في التسريب الصوتي أنه وحزبه فازا بالانتخابات المقبلة مما يؤكد النية في تزوير الانتخابات التي ستجرى يوم 21 من الشهر الجاري.

وأشار موسى، إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي اكد أنه مستمر لمدة 10 سنوات في السلطة وحال رحيله ستشهد البلاد دماء هائلة مما يؤكد عدم اكتراثه بدماء شعبه.