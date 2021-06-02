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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021
استأنفت روسيا، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد توقفها 6 أشهر بسبب وباء كورونا.
ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، في بيان اليوم: "بعد تحسن الوضع الوبائي في بريطانيا، قرر مركز مكافحة تفشي الوباء، رفع تعليق الحركة الجوية معها".
وأضاف "واعتباراً من 2 يونيو(حزيران)، ستستأنف الرحلات المنتظمة بين موسكو ولندن 3 مرات في الأسبوع على أساس المعاملة بالمثل".