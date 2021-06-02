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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

استأنفت روسيا، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد توقفها 6 أشهر بسبب وباء .

 

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، في بيان اليوم: "بعد تحسن الوضع الوبائي في بريطانيا، قرر مركز مكافحة تفشي الوباء، رفع تعليق الحركة الجوية معها".

 

وأضاف "واعتباراً من 2 يونيو(حزيران)، ستستأنف الرحلات المنتظمة بين موسكو ولندن 3 مرات في الأسبوع على أساس المعاملة بالمثل".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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