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10 يونيو.. توقعات باستئناف المحادثات النووية الإيرانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

قال دبلوماسيان الأربعاء، إن من المتوقع أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن عودة البلدين للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، يوم الخميس 10 يونيو (حزيران).

 

وتجري الأطراف المتبقية في الاتفاق، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت في عهد الرئيس دونالد ترامب، محادثات رسمية في فيينا في وقت لاحق الأربعاء لاختتام الجولة الحالية من المحادثات واتخاذ قرار بشأن الاجتماع مرة أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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