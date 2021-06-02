شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 4 وفاة و1345 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 311846 في حين تم تسجيل 4 وفيات بسبب المرض ليصل إجمالي الوفيات إلى 1779.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، أن عدد الحالات في العناية المركزة 144 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند، إنه تم تسجيل 1270 حالة شفاء من المصابين بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 296242 حالة.