شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إنتاج أول دفعة من «لقاح سينوفاك».. نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا "سينوفاك" بعد تصنيعها في مصر بنهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع حصول اللقاح على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى وجود خبراء صينين بمصر حالياً للإشراف على عملية التصنيع، ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.