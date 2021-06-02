غرق أكبر سفينة بالبحرية الإيرانية بعد حريق

طهران ـ رويترز: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفينة “خارك”، أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، غرقت بعدما شب حريق على متنها في المياه، لكن تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها. ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل أخرى بشأن الواقعة، وهي الأحدث في منطقة ممر مائي حيوي، حيث تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بالمسؤولية عن هجمات استهدفت سفنا لكل منهما. وقال التلفزيون الرسمي إن الحريق بدأ على متن السفينة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، حيث كانت في مهمة تدريب.

وذكر بيان بثه التلفزيون الرسمي أن عمليات إنقاذ السفينة (خارك) استمرت لساعات، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم. وقالت وكالة أنباء فارس “أخفقت كل الجهود التي بُذلت لإنقاذ السفينة، وغرقت”.

وفي أبريل قالت إيران إن إحدى سفنها، السفينة ساويز، استُهدفت في البحر الأحمر، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن السفينة تعرضت لهجوم بألغام.

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