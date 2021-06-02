عمليات البصرة تعلن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، الاربعاء، عن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة في المحافظة.

وقال الماجدي في بيان، إن "زيارة وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة إلى مقر العمليات أعطت مردودات إيجابية وتم مناقشة الكثير من القضايا الجوهرية في إدارة الملف الأمني".

وأضاف أن "عمليات اليوم أسفرت عن إعتقال ٦ أشخاص مطلوببن وفق المادة ٤٠٦ ومصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع"، مشيراً الى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إنطلاق عمليات استباقية نوعية وسريعة تم تحديدها مسبقا من قبل القيادة وفق معلومات استخبارية دقيقة".

ولفت الى أن "عمليات القتل والسطو المسلح وترهيب المواطنيين السبب الرئيسي فيها تأثير المواد المخدرة وحبوب الكبسلة ألتي نعمل على غلق منافذ توريدها إلى داخل الأراضي العراقية".