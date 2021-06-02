لأجل غير مسمى.. تأجيل الانتخابات البلدية في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ­أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، الأربعاء، تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية المعلن عنها سابقا لأجل غير مسمى

وأكدت اللجنة، في بيان لها الأربعاء، أنه بناءً على الكتاب الموجه إليها من وزارة الحكم المحلي رقم ح.م/959/1 فقد تقرر تأجيل فتح باب الترشح للبلديات التي تم الإعلان عنه سابقا".



وأضافت اللجنة أنها ستستمر في مرحلة تسجيل الناخبين وتدعوا كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتعاون مع اللجنة في تنفيذ حملات توعية اللبيين بأهمية التسجيل والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي ، أعلنت اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية في ليبيا، فتح منظومة تسجيل الناخبين في 38 من بلديات المنطقة الشرقية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات فيها، أسوة بباقي المناطق الليبية.

وكشفت اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية بليبيا، عن وجود إقبال كبير في بلديات المنطقة الشرقية على التسجيل في منظومة تسجيل الناخبين.





وأوضحت أن مجلسها البلدي يتكون من 7 مقاعد، 5 منها للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.

وكان من المقرر أن يجرى خلال الأيام القادمة فتح باب الترشيح في البلديات الـ 38 وفقا القانون رقم (59) لعام 2012 الذي ينص على أن ولاية ومدة مجالس البلديات أربع سنوات ما لم يتم حلها قبل ذلك، حيث انتهت ولاية معظمها المجالس البلدية البالغ عددها 116.



