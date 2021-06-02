اخبار العالم

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استأنفت روسيا، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد توقفها 6 أشهر بسبب وباء .

 

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، في بيان اليوم: "بعد تحسن الوضع الوبائي في بريطانيا، قرر مركز مكافحة تفشي الوباء، رفع تعليق الحركة الجوية معها".

 

وأضاف "واعتباراً من 2 يونيو(حزيران)، ستستأنف الرحلات المنتظمة بين موسكو ولندن 3 مرات في الأسبوع على أساس المعاملة بالمثل".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا