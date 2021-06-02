شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: سندرس أي طلب أمريكي بشأن قرصنة شركة «جي بس إس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أكّدت روسيا، الأربعاء، أنها مستعدة لدراسة أي طلب من الولايات المتحدة؛ للمساعدة في التحقيق بخصوص عمليات قرصنة استهدفت الفرع الأمريكي لمجموعة الأغذية الزراعية العملاقة «جي بي إس».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: «هناك اتصالات من خلال قنوات دبلوماسية». وتابع: «إذا كانت هناك طلبات من الأمريكيين ستُدرس على وجه السرعة».

وقال بيسكوف: إنّه يعتقد أن أنه سيتم التطرق إلى قضية الجريمة السيبرانية، خلال القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف: «من الواضح جداً أن الجريمة والتحديات في الفضاء السيبراني سيكونان على الأجندة بشكل أو بآخر».

وأبلغت الشركة الحكومة الأمريكية أنّها تعرّضت لهجوم سيبراني أمني منظّم، يؤثّر في العديد من الخوادم التي يعتمد عليها النظام المعلوماتي الخاص بها، تعتقد أن منشأه روسيا، ما أجبر بعض مصانعها على وقف إنتاجها.

وقال البيت الأبيض: إنه عرض المساعدة، و«انخرط مباشرة مع الحكومة الروسية في هذا الشأن، ووجه رسالة أن الدول المسؤولة لا تؤوي مجرمين يطلبون فدية».

وتعرف «جي بي إس» بأنها شركة متخصّصة في منتجات لحوم البقر والدجاج ومقرها البرازيل، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم.