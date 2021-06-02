شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مهددة بالإغلاق بسبب غياب التمويل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأربعاء، أنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو/تموز، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد بتمويلها.

وأضافت المحكمة، في بيان أمس الأربعاء، «تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021».

وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، لمحاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبدأت العمل في 2009، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، ويتحمل لبنان 49% منها، فيما يدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ. وقال ديفيد تولبرت أمين السجلات بالمحكمة في بيان: إن توقف العمل سيعني ترك «قضايا مهمة غير مكتملة مما سيعود بالضرر على الضحايا». وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالوضع وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة ويتخذون خطوات «فيما يتعلق بحماية الشهود».