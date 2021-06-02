شكرا لقرائتكم خبر عن «المتابعة الدولية» تدعو لخطوات عملية لإخراج المرتزقة من ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، الأطراف المحلية والدولية على اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن «دعمه الكامل» لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذلك لدى استقباله في قصر الإليزيه، مجدداً المطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد المشاركون في لجنة المتابعة، في بيان عقب الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، على البدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570، وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة 2021.

الامتناع عن عرقلة عمل الحكومة

ودعا المشاركون جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد، وتعطيل العملية السياسية.

وجددوا التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها، وسيادتها وازدهارها.

وأشادت اللجنة بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي مهمة أيضاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة، في ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان.

وناشد المشاركون السلطات اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.

ورحبوا بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.

سن التشريع الانتخابي اللازم

ودعا المشاركون، مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات، وسن التشريع الانتخابي اللازم. وأهابت اللجنة بالمجلس اعتماد الميزانية الموحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

كما رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر، أشد الترحيب بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في الاجتماع.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول الثلاثاء، عن «دعمه الكامل» لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذلك لدى استقباله في قصر الإليزيه، مجدِّداً المطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا. وأعلن ماكرون أن «تشكيل حكومة موحدة وشاملة تمثل كل مكونات المجتمع الليبي، شكّل مرحلة مهمة نحو الخروج من الأزمة الليبية الطويلة الأمد».

وتابع أن المطلوب حالياً هو «الذهاب أبعد من ذلك وإتاحة تحقيق تقدم على صعيد الإصلاحات، والسيادة العسكرية الكاملة والانتخابات» المقررة في نهاية العام؛ لأن لليبيين «الحق في العيش في بلد حر ومستقر ومزدهر».

وأكد ماكرون أن فرنسا «تشعر بمسؤولية خاصة تجاه ليبيا»، وهي «مصممة على منحها دعمها الكامل» أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

وضع حد لكل التدخلات الأجنبية

وعلى الصعيد الأمني، قال ماكرون إنه يجب تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل ووضع حد لكل التدخلات الأجنبية مع خروج القوات والمرتزقة الأجانب.

من جهته، شدد الدبيبة على «الدور المهم» الذي يمكن أن تؤديه فرنسا والاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية «دعمكم لأولوياتنا في إطار برنامج استعادة الاستقرار» في ليبيا «على ضوء المؤتمر الثاني» حول السلام الذي سيعقد في 23 يونيو في برلين، مشيراً إلى أن «فرنسا يمكنها المساهمة بدور مهم في إنهاء وجود المرتزقة على أراضي ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية». (وكالات)