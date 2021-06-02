شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تهدد بالتوغل في عمق العراق ل«تطهير» مخمور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق، الأربعاء، بأن قوات بلاده ستتوغل في عمق الأراضي العراقية ل«تطهير» مخيم مخمور للاجئين بذريعة أنه يوفر ملاذاً آمناً لمقاتلين أكراد، فيما شن تنظيم «داعش» الإرهابي، الثلاثاء، هجوماً على قوات تابعة للحشد الشعبي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، في وقت أحبطت فيه القوات الأمنية هجوماً ثانياً في قضاء الطارمية أيضاً.

قال أردوغان إن مخيم مخمور الواقع على بعد 180 كيلومتراً جنوبي الحدود التركية ويؤوي لاجئين من أكراد من تركيا منذ أكثر من 20 عاماً، يعد «حاضنة» للمقاتلين ويتعين التعامل معه. وأضاف: «إذا لم تطهره الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضواً بالأمم المتحدة». وأضاف أن أنقرة تعتقد أن مخيم مخمور يشكل تهديداً لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، الواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال.

من جهة أخرى، قال إعلام الحشد الشعبي في بيان، إن «فوجاً من الحشد الشعبي بالطارمية تعرض لاستهداف «داعشي» شمالي بغداد» من دون ذكر المزيد من التفاصيل، بينما أعلنت قيادة عمليات بغداد إحباط «عمل إرهابي» في قضاء الطارمية بعد ساعات من الهجوم الأول. وقالت القيادة في بيان، إن «منتسبي قيادة عمليات بغداد أحبطوا عملاً إرهابياً كان يستهدف المدنين والقوات الأمنية بعبوات ناسفة في قضاء الطارمية».

وأوضحت أن «قوة عراقية عثرت بناء على معلومات استخباراتية، على أربع عبوات ناسفة محلية الصنع مزروعة على جوانب أحد الطرق في منطقة الطارمية، مشيرة إلى أن «مفارز هندسة الفرقة قامت برفع العبوات وإبطال مفعولها».

بدوره، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على اثنين من الإرهابيين في محافظة الأنبار، فيما أكدت خلية الإعلام الأمني، ضبط كدس للعتاد في المحافظة نفسها.