شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام جديد للأقصى.. وأهالي الشيخ جراح يطالبون بإلغاء «الإخلاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم 61 مستوطناً، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية، التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، فيما شنت هذه القوات حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، بينما طالب أهالي الشيخ جراح المفوض العام للأونروا بإلغاء قرارات الإخلاء، في وقت ذهب ضحيتان فلسطينيتان جراء انفجار بسبب مخلفات الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين تحدث مسؤول إسرائيلي عن تقدم مهم في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبحسب دائرة الأوقاف، فإن «عدداً من المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، قدموا خلالها شروح عن«الهيكل المزعوم». وفي المقابل، لا تزال القوات الإسرائيلية تواصل فرض قيودها وإجراءاتها المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في بطاقاتهم الشخصية. وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية شنت مداهمات واقتحامات بمناطق بالضفة تخللها اعتقال 19 فلسطينياً، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

إلغاء قرارات الإخلاء

وطالب أهالي حي الشيخ جراح، في مدينة القدس، من المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين«الأونروا» فليب لازاريني، العمل الجدي والسريع لإلغاء أوامر الإخلاء التي تهدد منازلهم في الحي. وقال عبد الفتاح اسكافي خلال زيارة قام بها لازاريني إلى حي الشيخ جراح ولقائه بالعائلات المهددة بالإخلاء والتهجير:«الرسالة من الزيارة والمؤتمر الصحفي لمفوض الأونروا هي «أنهم يعملون ويقومون بالاتصالات لمنع الإخلاء»، لكن نحن نريد الخطوات العملية على أرض الواقع، وترجمة الأقوال إلى أفعال، منذ 15 عاماً والمؤسسات الدولية تقدم الوعود دون تنفيذ. وأضاف اسكافي: «نريد العمل لإلغاء أوامر الإخلاء وقرارات الهدم، في الشيخ جراح وسلوان، وفي كل القدس».

وقال:«إن الأونروا هي المسؤولة المباشرة والرئيسية في موضوع الشيخ جراح، ونحن نحملها المسؤولية الكاملة عن نكبتنا في الحي».

من جهته قال لازاريني إن الأونروا مستمرة في الدعوات للسلطات الإسرائيلية لوقف إجراءات الإخلاء ولحماية حقوق اللاجئين في حي الشيخ جراح، وعلى إسرائيل أن تلتزم بذلك. وتطرق إلى صعوبة هذه الأيام في حي الشيخ جراح، بسبب التهديد المستمر بإخلائهم من منازلهم، خاصة أن القرارات تم تأجيلها ولم تعلق بشكل كامل. ودعا إلى وقف الإخلاء الذي يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

ضحيتان جديدتان للغارات

من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة سقوط قتيلين جراء انفجار من مخلفات القوات الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في تصريح صحفي نشر أن الحادث وقع أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الغارات الإسرائيلية على القطاع.

ومن جانبها، تحدثت مصادر فلسطينية أمس، عن مغادرة ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا ونائبه ديفيد ديبول قطاع غزة دون إعطاء أية تفاصيل إضافية. وغادر شمالي بعد أيام من تظاهرات عارمة تطالب برحيله على خلفية تصريحات يبرر فيها لجيش الاحتلال قتل المدنيين. وأعلنت لجنة المتابعة للقوى وكافة القطاعات الشعبية والرسمية أنهما شخصان غير مرغوب بهما في قطاع غزة وكانا سبباً رئيسياً في معاناة مئات آلاف اللاجئين والموظفين في القطاع.

الصفقة على نار حامية

على صعيد آخر، قال مسؤول أمني إسرائيلي آن الاحتمالات البرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» ارتفعت، وقال لموقع «يدعوت أحرنوت» أن إسرائيل تنتظر حالياً عرضاً من قبل الوسطاء المصريين لصفقة من هذا القبيل- والتي ستشمل الإفراج عن أسرى أمنيين في إسرائيل مقابل إعادة جثامين الجنود الإسرائيليين اورون شاؤول وهدار غولدن، وابرا منغيستو وهشام السيد والذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. لكنه قال: «ليس لدينا مشكلة في كمية الأسرى الذين سيفرج عنهم لكن المشكلة في النوعية.. لن نفرج عن سجناء مدانين بارتكاب عمليات قتل بها إسرائيليون».

ووفقاً للمسؤول الإسرائيلي فإن المصريين مهتمون بالقضية ويفهمون أنه بدون حل قضية الأسرى والمفقودين لن يكون هناك إعادة إعمار بعد الدمار الذي حدث بعد العملية العسكرية الأخيرة، وذكر التقرير أن الدور المصري بالتوصل إلى وقف إطلاق نار رفع من مكانة القاهرة أمام الإدارة الأمريكية التي باتت ترى أنها عامل أساسي بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.(وكالات)