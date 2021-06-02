شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش أزمة خزان «صافر».. ومخاوف من كارثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة لمناقشة قضية الناقلة النفطية المتهالكة الراسية قبالة سواحل اليمن، وسط تزايد المخاوف من كارثة تسرّب نفطي، وفق ما أعلن دبلوماسيون الأربعاء.

وتأتي جلسة الخميس التي تعقد بطلب من بريطانيا، بعدما أعلن متمردون حوثيون أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى «طريق مسدود».

والسفينة «صافر» التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. وتقدّر قيمة حمولتها بنحو 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ عام 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة، ولم تخضع لأي صيانة مذّاك ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وكان من المفترض أن يجري مفتّشون أمميون تقييماً للناقلة النفطية العام الماضي، لكن المهمة أرجئت مراراً، بسبب خلافات مع الحوثيين.

وحذّر متحدث باسم بريطانيا في الأمم المتحدة من «مخاطر جسيمة» لأي تسرب نفطي محتمل «قد تكون تداعياته كارثية على اليمن والمنطقة».

وتابع المتحدث أن «مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الحوثيين الذين عليهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة. سنطرح هذه القضية على مجلس الأمن (الخميس) للبحث في الخطوات التالية». (أ ف ب)