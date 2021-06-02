شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية بين ألمانيا وروسيا بعد تعليق مؤقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركات طيران، إن الرحلات الجوية بين ألمانيا وروسيا، استؤنفت مساء الأربعاء، بعد انقطاع دام عدة ساعات، بعدما منعت كل دولة الرحلات القادمة للطرف الآخر كجزء من تداعيات التوترات بشأن بيلاروسيا.

وقالت متحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السلطات الروسية سمحت لشركة لوفتهانزا بتسيير رحلات جوية إلى روسيا في حزيران/يونيو. وهذا يعني أن رحلات لوفتهانزا إلى موسكو وسانت بطرسبرج يمكن أن تعمل، كما هو مخطط لها». وأعلنت شركتا «إيروفلوت» و«إس 7» الروسيتان أيضاً، استئناف الرحلات إلى ألمانيا، وفقاً لوكالتي «تاس» و«ريا نوفوستي» الروسيتين.

وكانت ألمانيا قد حظرت، الأربعاء، رحلات شركات الطيران الروسية من دخول أجوائها رداً على عدم منح موسكو تراخيص لرحلات شركة «لوفتهانزا» إلى روسيا، وفق ما أفادت به وزارة المواصلات الألمانية، أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه تم إلغاء رحلتين للوفتهانزا إلى روسيا كان من المقرر أن تُقلعا الأربعاء من ألمانيا، بعد تمنع السلطات الروسية عن منحهما التراخيص اللازمة في الوقت المحدد.

وأضافت: «في إجراء مماثل، لم تصدر هيئة الطيران الفيدرالية أيضاً أي تراخيص أخرى لرحلات تشغّلها شركات طيران روسية، طالما أن الجانب الروسي يعلق منح التراخيص».

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أربع رحلات لشركة ايرفلوت تأثرت بالإلغاء الثلاثاء، وأربعاً أخرى، الأربعاء.

وأكدت أنه «ما إن يتم منح رحلات لوفتهانزا التراخيص من قبل روسيا سيتم الترخيص لرحلات شركات الطيران الروسية».

وفي حين لم تحدد الوزارة الألمانية سبب وقف السلطات الروسية لمنح التراخيص، تم إلغاء بعض الرحلات الجوية لشركات طيران أوروبية، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية إلى موسكو الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت روسيا السماح بدخول الرحلات التي تتجنب المجال الجوي البيلاروسي.

وأكدت لوفتهانزا وقفها التحليق في أجواء بيلاروس بعد أن حض الاتحاد الأوروبي شركات الطيران على تجنب مجالها الجوي.

وجاءت نصيحة الاتحاد الأوروبي بعد إجبار السلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة ريان إير، على تحويل مسارها من أجل إلقاء القبض على صحفي معارض كان على متنها. وقالت موسكو الأسبوع الماضي، إن إلغاء العديد من الرحلات الأوروبية المتجهة إلى موسكو يعود ل«أسباب فنية». (أ ف ب)