شكرا لقرائتكم خبر عن «قيادات شرطة دبي» يطلع على نتائج إسعاد المتعاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ترأس الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، الاجتماع الخامس للمجلس، بحضور اللواء عبدالله حسين خان أهلي مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الرائد الدكتور حمدان محمد السمت أمين سر المجلس، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها.

واطلع على نتائج تقرير التسويق الخاص بمبادرات والحملات التوعوية للقيادة العامة لشرطة دبي لعام 2020 في كل قطاع، إلى جانب الاستماع لشرح حول مهام التسويق.

واستمع القائد العام في الاجتماع إلى شرح حول دراسة نتائج إسعاد المتعاملين الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمؤشرات الخاصة بشرطة دبي في مؤشر السعادة ورأي المتعاملين ونتائج المتسوق السري، حيث بحث المجتمعون النتائج وسبل تحقيق المزيد من النتائج المتقدمة.