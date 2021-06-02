شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنفذ حملة مرورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة الفرعية «عبور المشاة مسؤولية والتزام»، وتستهدف كافة مستخدمي الطريق لتوعيتهم بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وإعطاء الأولوية لعبور المشاة، للحفاظ على سلامتهم وتجنب تعرضهم لحوادث الدهس.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان: إن الحملة بدأت في الأول من يونيو2021 ولمدة شهر حرصاً على تعزيز أمن مستخدمي الطريق من المخاطر، وذلك من خلال توعية المشاة بضرورة الالتزام بالعبور الصحيح لخطوط المشاة،.