شكرا لقرائتكم خبر عن 067 تحقيقاً عن بعد لـ «النيابة» في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إحصائيات حديثة للنيابة العامة الاتحادية أن إجمالي عدد القضايا الواردة والمتصرف فيها خلال شهر مايو الماضي بلغ ألفين و974 قضية، بنسبة تصرف بلغت 99%، وأن إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة -عن بُعد- وصل إلى 760 تحقيقاً.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الأوامر الجزائية وصل خلال الشهر الماضي إلى 801 أمر جزائي، بينما وصل عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة إلى 10 آلاف و404 طلبات، موضحة أن إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام وصل خلال الفترة نفسها إلى 6 آلاف و721 إجراءً.