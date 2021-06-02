شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مرتادي شواطئ رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذ فرع الرقابة والمتابعة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة رأس الخيمة حملة توعوية لمرتادي شواطئ الإمارة لحثهم على اتباع الإرشادات التي تحول دون تعريض سلامتهم وأسرهم للغرق.

وأشار الرائد عارف الهرنكي مدير فرع الرقابة والمتابعة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات في رأس الخيمة إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتي في ضوء حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ.