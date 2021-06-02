شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" ترجئ اجتماعها لمناقشة "القيمة المضافة" لتلقى ملاحظات القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرجاء اجتماعيها المقرر لهما غدا الخميس لمناقشة مشروعى قانونى مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى موعد يحدد لاحقا.

وأوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار اللجنة جاء لمنح باقى شركات القطاع الخاص التى سيطبق عليها التعديلات مزيدا من الوقت لإبداء ملاحظاتها على التعديلات المقترحة من الحكومة وإرسالها كتابة إلى اللجنة، حيث إن هناك بعض الشركات التى لم ترسل ملاحظاتها بعد للجنة، ما دفع اللجنة إلى منحها مُهلة لفترة محدودة لإرسال ملاحظاتها.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت جلسة استماع لمجموعة من ممثلى شركات القطاع الخاص واتحادات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.