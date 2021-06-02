الأمين العام للناتو يطالب بالشفافية في فضيحة تجسس دنماركية أمريكية على قادة أوروبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى إجراء تحقيق في فضيحة تجسس دنماركية أمريكية اليوم الأربعاء، بعد تقرير عن قيام السلطات الدنماركية بمساعدة وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على كبار السياسيين الأوروبيين والدول الأعضاء في الناتو.

وقال ستولتنبرج للإذاعة الدنماركية العامة "دي آر" إن الدول المتورطة في القضية هي دول حلفاء في الناتو، ويجب أن تضع كل الحقائق على الطاولة لمعرفة ما حدث بالفعل".

وتابع أن القضية تلقي الضوء على الدنمارك بشكل سيء، لكن الثقة داخل حلف الناتو لا تزال كما هي.

وكشف صحفيون استقصائيون من الإذاعة الدنماركية "دي ار" مع وسائل إعلام ألمانية يوم الأحد أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قد قامت بالتنصت على هواتف سياسيين بارزين بمساعدة برنامج ابتكره جهاز المخابرات العسكرية الدنماركي .

واستند البحث إلى مصادر مجهولة وتحليل داخلي لجهاز المخابرات العسكرية الدنماركي خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 .

كما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتفسير كامل من حكومة كوبنهاجن.