تركيا تخفّف قيود "كورونا"... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين، تخفيف إجراءات إحتواء فيروس كورونا، بما في ذلك الرفع الجزئي لإغلاقات نهاية الأسبوع وفتح المطاعم لعدد محدود من الضيوف.

وإعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيبدأ حظر تجوال نهاية الأسبوع من العاشرة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وأشار أردوغان إلى أن "المطاعم ستقدم خدماتها على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق ضوابط محددة، وستواصل خدمة التوصيل للمنازل حتى منتصف الليل".

وأضاف أنه "إعتبارا من الثلاثاء، ستعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية وحدائق الملاهي بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة بإستثناء يوم الأحد".

ولفت إلى أن "العام الدراسي 2021-2022 للجامعات (التعليم المباشر)، سيبدأ في 13 سبتمبر".

وكالات