أعلنت الإدارة الأمريكية فرضها عقوبات على 3 شخصيات و64 كيانا فى بلغاريا بموجب قانون «ماغنيتسكي» العالمي الخاص بمعاقبة المتورطين فى الفساد والتعذيب والمخالفات الحقوقية. وأوضحت الخزانة الأمريكية، فى بيان، أن عقوباتها الجديدة تشمل رجل الأعمال البلغاري البارز فاسيل كروموف بويكوف، والعضو السابق في البرلمان ديليان سلافيتشيف بييفسكي، وكذلك إيلكو دميتروف جيليازكوف، نائب الرئيس السابق للوكالة الوطنية البلغارية للعمليات التكنولوجية (SATO)، المعنية باقتناء واستخدام وسائل استخباراتية خاصة. وذكرت الوزارة أن سبب فرض العقوبات يكمن فى تورط هؤلاء في الفساد، مشيرة إلى أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء إما تابعة لهم أو مرتبطة بهم.



كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات على 3 شخصيات في بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.