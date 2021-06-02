مراجعة اتفاق سوداني روسي لقاعدة بحرية

وكانت الصحف المحلية أشارت منذ أسبوعين إلى زيارة نائب وزير الدفاع الروسي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للبلاد. وأشار رئيس الأركان في تصريحات إلى أن مراجعة الاتفاق تقررت؛ لأنه يتضمن بعض «البنود التي كانت إلى حد ما مضرة بالبلاد». وأضاف «طالما لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي ولم يتم التصديق عليها فهي غير ملزمة بالنسبة لنا».
عمليات إصلاح
بحث البشير في عام 2017 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. وأعلنت روسيا في ديسمبر الماضي توقيع اتفاق مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، شرق البلاد. وتقوم موسكو بناء على الاتفاق، بإنشاء «مركز للدعم اللوجيستي» في بورتسودان، حيث يمكن إجراء «عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد». كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحد أقصى. ينص الاتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية. إلا أن الإعلام السوداني أشار في وقت سابق إلى تعليق الاتفاق مع موسكو.
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