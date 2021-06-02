خبيرة فضاء تكشف لـ«الاتحاد» قصة تلسكوبات ضخمة تنتظرها مصر لبناء محطة جديدة



ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)



كشفت الدكتورة ميرفت عوض عميدة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف (جنوب مصر) عن تفاصيل التلسكوبات الفضائية الجديدة التى تنتظرها مصر بشراكة مع دولة الصين لبناء محطة حديثة لرصد الأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي، لافتة إلى أنها ستستخدم فى رصد الأقمار الصناعية خاصة أنها تلسكوبات ضوئية وليست رادارية.



وأضافت خبيرة علوم الفضاء لـ«الاتحاد» أن مصر تمتلك نحو 5 محطات فضائية فى أنحاء مصر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، موضحة أن التلسكوبات والمحطات الأرضية تستقبل الصور بشكل دقيق من المحطات الفضائية وكذلك تتبع حركتها لجمع بياناتها عبر استقبالهما عن طريق «انتيلات».



وكشفت الدكتورة ميرفت عوض أن مصر فى حاجه لمحطات رادارية بدلاً من الضوئية التى تعمل فى الفترة المسائية من غروب الشمس وقبل سطوع الشمس، لكن الرادارية تعمل على مدار 24 ساعة.



وأشارت عميدة كلية الفضاء المصرية إلى أن الأهمية لتلك المحطات والتلسكوبات تعود إلى التمكن من عمل مسح فضائي بمساعدة قاعدة البيانات التي تم جمعها مسبقاً، وأعمال المراقبة وكذلك الرصد الذي يمكن استخدام هذه البيانات في أغراض تجارية.