ألمانيا تحظر الطائرات الروسية من دخول أجوائها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلنت ألمانيا حظر رحلات شركات الطيران الروسية من دخول أجوائها، ردا على عدم منح موسكو تراخيص رحلات لشركة لوفتهانزا.

وقالت وزارة المواصلات الألمانية، ألغت موسكو رحلتين لشركة لوفتهانزا ورفضت منح التراخيص اللازمة في الوقت المحدد.

وأضافت الوزارة “في إجراء مماثل، لم تصدر هيئة الطيران الألمانية أي تراخيص أخرى لرحلات تشغّلها شركات طيران روسية ردا على القرار الروسي “.

وأكدت أنه “ما إن يتم منح رحلات لوفتهانزا التراخيص من قبل روسيا سوف يتم الترخيص لرحلات شركات الطيران الروسية”.

وفي حين لم تحدد الوزارة الألمانية أسباب وقف السلطات الروسية لمنح التراخيص، تم إلغاء بعض الرحلات الجوية لشركات طيران أوروبية، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية إلى موسكو الأسبوع الماضي بعد أن رفضت روسيا السماح بدخول الرحلات التي تتجنب المجال الجوي البيلاروسي.

وأكدت لوفتهانزا وقف التحليق في أجواء بيلاروسيا بعد أن حض الاتحاد الأوروبي شركات الطيران على تجنب مجالها الجوي.

وجاءت نصيحة الاتحاد الأوروبي بعد إجبار السلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة ريان إير على تحويل مسارها من أجل إلقاء القبض على صحافي معارض كان على متنها.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إن إلغاء العديد من الرحلات الأوروبية المتجهة إلى موسكو يعود ل”أسباب فنية”.