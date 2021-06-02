شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: قادرون على تقديم مليار جرعة لقاح كورونا فى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال شانج وينهونج، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى شنغهاي هواشان وأحد مستشاري الحكومة بشأن فيروس كورونا (كوفيد19-) في مؤتمر بتشينجداو: "إذا قمنا بتلقيح (المواطنين) ببطء شديد، فسنكون غير مستعدين لفتح الحدود".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنج شونجوي، رئيس قسم تطوير العلوم الطبية في لجنة الصحة الوطنية، قوله في نفس المؤتمر إن "الصين تستطيع تقديم مليار جرعة لقاح للعالم في عام 2022 وستقوم بذلك".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وافقت على استخدام لقاح سينوفاك الصيني بشكل أوسع في العالم.