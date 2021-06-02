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ألمانيا: استمرار تدني «السلالة الهندية» في العينات الإيجابية

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الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات استمرار تدني الدور الذي تلعبه السلالة الهندية لفيروس (B2.617.1.) المعروفة باسم دلتا بين العينات الإيجابية في البلاد.

وأوضح المعهد في تقرير مساء اليوم الأربعاء أن نسبة السلالة الهندية الجديدة بين العينات الإيجابية بلغت 1ر2% في الأسبوع بين 17 إلى 23 مايو الماضي، وذلك بعد أن كانت هذه السلالة سجلت ارتفاعا طفيفا وصل إلى 4ر2% في الأسابيع السابقة على هذه الفترة.

وبذلك تكون الطفرة التي تم اكتشافها أولا في الهند صاحبة أكبر نسبة في العينات الجديدة في حالات كورونا الإيجابية بعد الطفرة البريطانية (B7.1.1.) التي أُطْلِق عليها اسم الفا ولكن بفارق كبير إذ وصلت نسبة الطفرة البريطانية بين العينات الإيجابية إلى ما يقارب 93%.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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