شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار تمنع سكان «كالاي» من مغادرة المنازل بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت ميانمار أمرا بالإغلاق ومنع السكان من الخروج من المنزل في بلدة كالاي بمنطقة ساجاينج شمال غربي البلاد، اعتبارا من 3 يونيو مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالمدينة خلال الأيام القليلة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة والرياضة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكثر من نصف مليون ساكن يعيشون في كالاي يتوجب عليهم اتباع قيود الانتقال.

وبموجب الإغلاق لا يسمح لأحد بالخروج إلا للعمل أو للعلاج، ويحظر على المركبات حمل أكثر من راكب، فيما يُسمح بحمل راكبين كحد أقصى في حال الذهاب إلى العيادات.

وأعلنت البلاد اليوم عن 72 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 143 ألفا و 823 بينما بلغ عدد الوفيات 3218 حالة .