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دراسة تكشف مفاجأة بشأن قنابل أمريكا النووية

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت دراسة أوروبية عن عدد القنابل النووية الأمريكية التي تخزنها الولايات المتحدة في قواعدها العسكرية على أراضي أوروبا وتركيا.
وأشارت دراسة لمعهد قضايا السلام والسياسات الأمنية بجامعة هامبورغ الألمانية، إلى أن قاعدة "بيوخل" في إقليم راينلاند بفالتس غربي ألمانيا توجد فيها 20 قنبلة نووية أمريكية.

وتخزن الولايات المتحدة 20 قنبلة في كل من "كلاينيه بروغل" في بلجيكا و"فولكل" في هولندا و"إنجرليك" في تركيا، و20 قنبلة أخرى في قاعدتي "أفيانو" و"غيدي توري" بإيطاليا.


ويبلغ العدد الإجمالي للقنابل النووية الأمريكية في قواعدها بأوروبا وتركيا 100 قنبلة.

وأشارت الدراسة إلى أن السلطات الألمانية لم تعلق رسميا على وجود أسلحة نووية على أراضي البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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