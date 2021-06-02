عمليات بغداد تعلن اعتقال تاجر 'مخدرات' شرقي العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال تاجر "مخدرات" شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من قطعات قيادة عمليات بغداد فرقة المشاة الحادية عشر وبالتنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية مع مفارز من الأمن الوطني واستخبارات اللواء الرابع شرطة اتحادية، تتمكن من اعتقال متهم بتجارة الحبوب والمواد المخدرة في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت أنه "تم ضبط بحوزته (5640) حبة مخدرة نوع وردي وربع كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة مع أدوات تعاطي وختم مزور وهويات ومعاملات مختلفة".